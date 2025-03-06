Гимнастка Мельникова получила нейтральный статус

Олимпийской чемпионке по спортивной гимнастике Ангелине Мельниковой предоставили нейтральный статус для участия в международных соревнованиях. Об этом сообщает пресс-служба Федерации гимнастики России.

Всего в список вошли 12 атлетов, выступающих в спортивной гимнастике. У женщин нейтральный статус также получили Мария Агафонова, Алена Глотова, Анна Калмыкова, Злата Осокина, Людмила Рощина и Ксения Зеляева. У мужчин нейтральный статус был предоставлен двукратному чемпиону России Даниелу Маринову, Григорию Климентьеву, Владиславу Поляшову, Кириллу Прокопьеву и Илье Заике. Также нейтральный статус получили 10 тренеров, специалистов и судей.

Мельниковой 24 года. На Олимпиаде в Токио она выиграла золотую медаль в командном первенстве, бронзовые медали в личном многоборье и вольных упражнениях. На счету спортсменки также есть серебряная награда Олимпиады 2016 года в Рио-де-Жанейро и звание абсолютной чемпионки мира (2021). Мировое первенство 2021 года в японском Китакюсю пока остается последним международным стартом для российской гимнастки.

По решению Международной федерации гимнастики (FIG) российские и белорусские спортсмены могут выступать на турнирах под эгидой организации только при условии получения нейтрального статуса.