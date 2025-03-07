Международная федерация гимнастики обновила список нейтральных спортсменов

Международная федерация гимнастики (FIG) на официальном сайте обновила список спортсменов, получивших нейтральный статус для выступления на международных соревнованиях.

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В четверг пресс‑служба Федерации гимнастики России (ФГР) сообщила, что FIG выдала нейтральный статус 12 российским спортсменам, среди которых олимпийская чемпионка Ангелина Мельникова, а также Даниел Маринов, Мария Агафонова, Алена Глотова, Анна Калмыкова, Злата Осокина, Людмила Рощина, Ксения Зеляева, Григорий Климентьев, Владислав Поляшов, Кирилл Прокопьев и Илья Заика.

В обновленном списке FIG представлены фамилии всех российских атлетов.

Российские гимнасты имеют право участвовать в соревнованиях под эгидой FIG в нейтральном статусе с 1 января 2024 года. В феврале первый вице‑президент ФГР Василий Титов сообщил «Матч ТВ», что федерация подала в FIG около ста заявок российских спортсменов на получение нейтрального статуса во всех гимнастических видах.