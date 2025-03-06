Российские байдарочники и каноисты отказались от поездки на этап Кубка мира

Российские байдарочники и каноисты не поедут на этап Кубка мира в Польшу в конце мая. Об этом Елена Исхакова.

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Она подчеркнула, что местный оргкомитет соревнований был готов принять россиян.

«В этой стране пока не очень хорошо относятся к россиянам, поэтому мы решили не осложнять ситуацию», — заявила Исхакова.

Функционер отметила, что россияне начнут сезон этапом Кубка мира в венгерском Сегеде в середине мая. На чемпионате Европы, который пройдет в чешском Рачице в июне, россияне не выступят из-за отказа властей города принимать их, а также белорусских спортсменов.

В апреле 2023-го Международная федерация каноэ (ICF) допустила российских спортсменов до турниров в нейтральном статусе. В организации заявили, что решение было принято после консультаций с международным сообществом.