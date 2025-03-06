Лысенко победил в прыжках в высоту в финале серии «Снежная королева»

Серебряный призер чемпионата мира в прыжках в высоту Данил Лысенко одержал победу в финале серии соревнований «Снежная королева» в Москве.

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Лысенко стал первым с результатом 2,23 метра. Второе место занял Илья Иванюк (2,23), уступивший Лысенко по количеству попыток. На третьей строчке Никита Курбанов (2,18).

Александр Масютенко победил в беге на 400 метров с рекордом России в помещении — 45,72 секунды. Он превзошел достижение Руслана Мащенко, установленное в марте 1998 года. Серебро завоевал Данил Вешняков (46,73), бронзу — Федор Иванов (46,77).

Другие результаты первого дня соревнований:

Прыжок в длину, мужчины: 1. Данил Чечела — 7,75 м; 2. Денис Галух (Белоруссия) — 7,70 м; 3. Артемий Коленченко — 7,60 м;

800 м, женщины: 1. Ольга Родиошкина — 2 минуты 4,01 секунды; 2. Нигина Тухтаева — 2.04,48; 3. Мария Прохорец — 2.04,73;

1500 м, мужчины: 1. Сергей Дубровский — 3 минуты 46,48 секунды; 2. Константин Холмогоров — 3.46,94; 3. Егор Лимонов — 3.46,95.

Прямую трансляцию второго дня финала серии «Снежная королева» смотрите в пятницу с 15:55 на телеканале «Матч! Страна», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.