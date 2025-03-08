Бах призвал спортивные федерации изучить возможность допуска россиян на Олимпиаду

Президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах призвал спортивные федерации изучить возможности допуска российских спортсменов до квалификационных олимпийских турниров. Об этом Бах сообщил в интервью AP.

Бах призвал спортивные федерации изучить возможность допуска россиян на Олимпиаду
© РИА Новости
"Миссия олимпийского движения – объединять. <...> Это то, что федерации зимних видов спорта должны изучить очень внимательно", – высказался глава МОК.

Ранее СМИ писали, что МОК призвал федерации зимних видов спорта допустить российских и белорусских спортсменов до квалификационных соревнований к Олимпийским играм 2026 года в Италии. В комитете сочли, что прошедшая в прошлом году Олимпиада стала успешным прецедентом участия в Играх россиян в нейтральном статусе, утверждали журналисты.

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При этом президент МБА Умар Кремлев назвал "обычной игрой на фоне текущей обстановки" призыв МОК допустить россиян до отбора на ОИ-2026 года в Италии в нейтральном статусе. Он также обвинил комитет в политизированности.

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