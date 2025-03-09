Российского борца-призера чемпионата Европы заподозрили в применении допинга

Бронзовый призер чемпионата Европы по борьбе Аслан Абдуллин подозревается в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщает ТАСС.

Российского борца-призера чемпионата Европы заподозрили в применении допинга
© Lenta.ru

В чем конкретно подозревают спортсмена, не уточняется. Он временно отстранен от соревнований с 28 февраля этого года, а предполагаемое нарушение датировано 11 марта 2015-го. Основанием стала база данных московской лаборатории (LIMS), полученная Всемирным антидопинговым агентством (WADA) от информатора Григория Родченкова.

36-летний Абдуллин — борец греко-римского стиля, он завоевал бронзу на чемпионате Европы 2012 года. Кроме того, в его активе золото Кубка мира-2008 в команде и серебро это же турнира в 2011 году.

Ранее российскую чемпионку Европы по борьбе Ирину Ологонову отстранили за нарушение антидопинговых правил. Это было также сделано на основании данных LIMS.

Летние виды спорта
Ирина Ологонова
Григорий Родченков
Всемирное антидопинговое агентство