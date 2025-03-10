Российская лучница рассказала, как к ней относились иностранцы на ЧЕ-2025

Российская лучница Нуриниссо Махмудова рассказала, как к ней относились иностранцы на чемпионате Европы 2025 года.

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«Лично ко мне никто из спортсменов не подходил. Но к нашим ребятам — да. Представители из других стран говорили: «О, как приятно, что вы снова на арене, с нами. Вас так не хватает». Мы им тоже были рады. Насчёт остальных — не знаю. Возможно, они нас тоже поддерживают, но не говорят об этом. Парочка спортсменов пускала на нас косые взгляды, держала дистанцию и всё. Аккуратничали, наверное, а возможно, даже не знали, кто мы такие. Но для нас эти соревнования всё равно были праздником», — сказала Махмудова в эксклюзивном интервью с корреспондентом «Чемпионата» Батразом Томаевым.

24 февраля 2025 года Махмудова выиграла золото чемпионата Европы по стрельбе из лука в помещении, который проходил в Самсуне (Турция).