Гимнастке Листуновой отказали в нейтральном статусе из-за фото с парада на 9 мая.

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Об этом рассказал чемпион России по спортивной гимнастике Даниел Маринов. Листунова – олимпийская чемпионка Токио-2020 в командных соревнованиях.

Сегодня российские гимнасты встретились с главой Международной федерации гимнастики (FIG) Моринари Ватанабе в Новогорске.

– На встрече с Ватанабе речь была про нейтральные статусы и про их получение, про отказы. Почему, например, отказано нашей звездочке Вике Листуновой. Ей отказали из‑за фотографии с парада на 9 мая.

– Именно этим мотивировали?

– Да, когда приходит отказ, с ним приходят и соответствующие документы, в которых говорится почему именно тебе отказано. И у нее было вот такое.

– В разговоре с Ватанабе можно было понять, что отказ в получении нейтрального статуса можно оспорить?

– Было понятно, что он этим не занимается. Для этого есть специальные комиссии, которые подтверждают и отказывают, – сказал Маринов.