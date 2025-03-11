Тарасова осудила отказ в нейтральном статусе гимнастке Листуновой из-за георгиевской ленты

МОСКВА, 11 марта. /ТАСС/. Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова считает, что после отказа в нейтральном статусе гимнастке Виктории Листуновой из-за открыток в честь Дня Победы должно последовать осуждение мировым сообществом. Такое мнение Тарасова высказала ТАСС.

Ранее тренер Листуновой Ольга Петровичева рассказала ТАСС, что гимнастке отказали в выдаче нейтрального статуса из-за выложенных в интернете открыток ко Дню Победы с изображением георгиевской ленты.

"Нельзя что ли поздравлять с 9 Мая? А что люди, которые не дают, не согласны с победой в Великой Отечественной войне русского солдата? У меня надежда слабая, но надеюсь, что кто-то есть из людей, кто отвечает за такого рода оскорбления наших граждан и страны. Им уже не нравится, что мы с 9 Мая поздравляем. И теперь эти люди отвечают за спорт? Тут не только нужно наше осуждение, мне кажется, должно быть осуждение всего мирового сообщества. Будь они прокляты", - сказала Тарасова.

Листуновой 19 лет. На Олимпийских играх в Токио она завоевала золотую медаль в командных соревнованиях, также в активе спортсменки есть победа на чемпионате Европы 2021 года в личном многоборье.