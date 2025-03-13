Российским гребцам разрешили участвовать в международных соревнованиях

World Rowing продлила условия участия россиян в турнирах в нейтральном статусе на 2025 год.

Об этом сообщила пресс-служба Федерации гребного спорта России.

«Российские спортсмены смогут участвовать в международных соревнованиях по гребному спорту в 2025 году! <...> Спортсмены из России и Беларуси смогут соревноваться в качестве отдельных нейтральных спортсменов (AIN) в определенных классах лодок.</...> Условия участия остаются такими же, как и в 2024 году, и включают в себя следующие критерии: • Абсолютный нейтралитет, включая отсутствие флагов, цветов, гимнов, униформы, эмблем или признания любого рода; • Дополнительные проверки, которые могут быть проведены по требованию World Rowing; • Усиленный процесс антидопингового контроля, осуществляемый Международным агентством по тестированию (ITA)», – говорится в телеграм-канале ФГСР.

Далее ФГСР перечислила соревнования и классы лодок, в которых смогут выступить российские и белорусские спортсмены.