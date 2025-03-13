Федерации дзюдо России и Лихтенштейна заключили соглашение о сотрудничестве

Федерации дзюдо России и Лихтенштейна подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили президент Федерации дзюдо России (ФДР) Сергей Соловейчик и глава Федерации дзюдо Лихтенштейна Иван Кауфман. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе ФДР.

Подписание соглашения прошло в офисе Федерации дзюдо России в здании Олимпийского комитета России. Соловейчик также пригласил дзюдоистов Лихтенштейна провести сбор в Академии единоборств на федеральной территории "Сириус".

"Этот документ лишь формально закрепляет нашу многолетнюю дружбу и желание помогать друг другу, - приводит пресс-служба ФДР слова Соловейчика. - Еще со времен работы в Европейском союзе дзюдо у нас сложились хорошие человеческие отношения. Мы уважаем Ивана Кауфмана и как президента национальной федерации, и как человека, который имеет собственное мнение и не подвержен чужому влиянию. В самые непростые моменты он всегда открыто говорил о ситуации так, как видел ее: без оглядки на политиков и функционеров".

"Для нас это соглашение имеет большое значение. Лихтенштейн - маленькая страна, но ее голос в Европейском союзе дзюдо имеет равный вес с такими державами, как Россия, Азербайджан или Франция. Иван не только руководит федерацией, но и выходит на татами. Мы действительно чувствуем, что принадлежим одной семье дзюдо. Знаем, что, выезжая за границу, можем рассчитывать на поддержку надежного партнера, который в трудный момент протянет руку. Поэтому особенно ценим эти отношения. В современном мире любые связи важны, но особенно дружеские, которые прошли испытания временем и остались крепкими, несмотря ни на что", - подчеркнул президент ФДР.

На татами с сильнейшими

Кауфман считает, что опыт российского дзюдо будет полезен для развития этого вида спорта в Лихтенштейне.

"Наша страна - одна из самых маленьких в мире, в связи с чем у нас практически нет высококвалифицированных тренеров по дзюдо и качественного спарринга, - отметил он. - Данное соглашение позволит нашим спортсменам поработать в наилучших условиях: на татами с одними из сильнейших дзюдоистов, на самой современной спортивной базе в Европе. Нам также интересно перенять опыт ФДР в популяризации массового дзюдо среди детей, чтобы затем реализовать аналогичные проекты в Лихтенштейне".

"К огромному сожалению, спорт все чаще используют в политических целях, а российских спортсменов несправедливо отстраняют от международных соревнований. В этой ситуации вы можете рассчитывать на нашу поддержку. Напомню, что наша федерация была единственной, кто протестовал против унизительных критериев, выдвинутых МОК для участия представителей России и Белоруссии в Олимпийских играх в Париже", - подчеркнул он.

Кауфман выразил надежду увидеть российских дзюдоистов под национальным флагом на открытом чемпионате Лихтенштейна:

"Надеюсь, в один прекрасный день россияне смогут приехать в Лихтенштейн и выступить под флагом своей страны на нашем открытом национальном чемпионате".

Накануне Олимпийских игр в Токио вместе с российской сборной тренировался Рафаэль Швендингер, выступающий в весе до 90 кг. В 2023 году представителя Лихтенштейна болельщики смогли увидеть на этапе международных профессиональных соревнований Russian Judo Tour в Челябинске.