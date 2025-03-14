FIE игнорирует запрос о допуске российских фехтовальщиков к стартам

Международная федерация фехтования (FIE) пока не отвечает на вопросы Федерации фехтования России (ФФР) о допуске взрослых фехтовальщиков страны к международным стартам на общих условиях. Об этом журналистам сообщил президент ФФР Ильгар Мамедов.

Ранее FIE допустила россиян к участию в командных соревнованиях под эгидой федерации среди юниоров в нейтральном статусе.

"В декабре мы просили снять с нас нейтральный статус. Первый шаг был сделан к нашим молодым спортсменам, им дали возможность выступать на первенстве мира среди юниоров и кадетов в апреле в Уси (Китай) под флагом FIE. Что же касается взрослых спортсменов, то мы пока не получили ответ. Отправляли повторное письмо. Пока в ожидании, и каким будет решение, непонятно. Но мы не останавливаемся", - рассказал Мамедов.

На вопрос об участии россиян в предстоящем в июле чемпионате мира в Тбилиси Мамедов ответил:

"Есть одна деталь - даже если ты выступаешь под флагом FIE, в отношении тебя все равно остаются критерии как к нейтральным атлетам, продолжаются проверки независимых компаний. Как можно прогнозировать результат, если мы и в лучшие времена, когда все нормально было, прогнозы не давали? А сейчас возможность выступать всем коллективом лимитирована. Я как должен руководить командой, по телефону?"