Россияне Шлейхер и Терновой выиграли в синхронных прыжках на турнире в Германии

Российские прыгуны в воду Никита Шлейхер и Руслан Терновой стали победителями в синхронных прыжках с вышки на международном турнире в Ростоке (Германия). Они набрали 406,53 балла.

Второе место заняли представители Германии Оле Реслер и Эспен Прензина с результатом 382,14. Тройку сильнейших замкнули ещё одни немецкие прыгуны, Джейден Айкерманн и Луис Санчес (352,53).

С 13 по 16 марта проходит турнир по прыжкам в воду 67-й International Divers Day в Ростоке (Германия) в рамках серии международных соревнований World Aquatics Diving Recognised Events.

Ранее россиянка Анна Конаныхина стала третьей, Евгений Кузнецов выиграл соревнования на трёхметровом трамплине. Российская команда, в составе которой выступали Григорий Иванов в паре с Ульяной Клюевой, а также Руслан Терновой вместе с Юлией Тимошининой, стала триумфатором в командном зачёте, набрав 401,10 балла.