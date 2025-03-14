Олимпийская чемпионка Никитина завоевала золото на турнире «Московская сабля»

Олимпийская чемпионка 2020 года в командном турнире Ольга Никитина заняла первое место на турнире «Московская сабля».

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Сегодня, 14 марта, российская спортсменка в финале турнира выиграла у двукратной олимпийской чемпионки Яны Егорян со счетом 15:12. Бронзовыми призерами стали двукратная победительница Олимпийских игр 2016 года и 2020 года в командном первенстве Софья Великая и Вероника Булукова. В субботу на «Московской сабле» пройдет личное первенство у мужчин. Турнир продлится до 16 марта.

Заслуженному мастеру спорта Никитиной 26 лет. Она чемпионка мира и Европы. В 2019 году россиянка стала чемпионкой Европы в командной сабле на чемпионате континента в Дюссельдорфе (Германия), а через месяц выиграла первую золотую медаль чемпионата мира в том же виде программы.