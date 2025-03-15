Звезда сериала "Игра престолов" намерен установить мировой рекорд в Красноярске

Хафтор Бьёрнссон, актер и спортсмен, известный поклонникам сериала "Игра престолов" как сэр Григор "Гора" Клиган, станет участником соревнований по силовым видам спорта в Красноярске. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Федерации бодибилдинга России.

Бьёрнссон подписал договор на участие в турнире и намерен попытаться установить новый мировой рекорд в становой тяге. Действующий рекорд, установленный Бьёрнссоном в 2020 году, составляет 501 кг. В соревнованиях в Красноярске также примут участие многие иностранные спортсмены, в том числе обладатель мирового рекорда в жиме лежа Джулиус Мэддокс. Турнир пройдет 19-20 апреля.

Бьёрнссон начал профессиональную спортивную карьеру в 2006 году в качестве баскетболиста. В 2008 году после травмы колена он покинул баскетбол и переориентировался на силовой экстрим. 11 раз он признавался самым сильным человеком Исландии. В августе 2013 года был утвержден на роль Григора "Горы" Клигана в 4-м сезоне сериала "Игра престолов". Эта роль стала звездной для 36-летнего исландца.

В 2015 году Бьёрнссон побил тысячелетний рекорд на соревнованиях "Сильнейший викинг мира" в Норвегии - он сумел пронести 650-килограммовое 10-метровое бревно 5 шагов. Прежний рекорд был установлен в начале X века исландским викингом Ормом Сторолфссоном по прозвищу Орм Сильный, который пронес на себе корабельную мачту аналогичного веса на три шага, после чего сломал себе спину.