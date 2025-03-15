Губерниев высказался о выступлении прыгунов в воду на турнире в Германии

Ведущий и комментатор Дмитрий Губерниев заявил «Матч ТВ», что считает очень значимым моментом выступление лидеров сборной России по прыжкам в воду на соревнованиях в Германии. Турнир в немецком Ростоке стал первым международным для российских прыгунов в воду за три года. На этих соревнованиях россияне одержали несколько побед.

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— Надо быть готовыми, чтобы в таких видах спорта, как прыжки в воду, синхронное плавание, где речь идет о баллах, нас будут аккуратно сдерживать. Рассчитывать на прочие равные условия, что нам будут ставить хорошие баллы, не приходится. Если раньше, для того, чтобы побеждать китайцев в прыжках в воду, надо было быть на две головы выше, сейчас — на три, на четыре.

Но мотивация у ребят осталась. Программы хорошие, программы конкурентноспособные. Важность этих стартов огромна. Людям надо вспоминать эту психологию победителей. Молодым, глядя на опытных, понимать, что можно бороться. Прыгунов допустят на чемпионат мира, все поедут. Сейчас важно набираться опыта и вспоминать эти ощущения. Как говорят в гребле, отрабатывать подход к призовому плоту. И этот подход надо отрабатывать всем без исключения.

— Сам факт — Женя Кузнецов выиграл на «трешке», хотя в прошлом сезоне не все хорошо складывалось. Обыграл в том числе тех, кому проигрывал на российской арене.

— А это говорит о запредельной мотивации. Вспомним слова Большунова. Потому что, конечно, люди хотят вернуться. Впереди чемпионат мира. Это будет первый такой старт за три‑четыре года. Можете себе представить, какая мотивация у человека? Он главная звезда, флагман. Здорово, что он остался в спорте. Он как витрина, как пилигрим настоящий для всех, для молодежи прежде всего. Только здоровья хочу пожелать. Он выдающийся мастер, чемпион мира и олимпийский призер, — сказал Губерниев «Матч ТВ».