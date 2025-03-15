Международный олимпийский комитет (МОК) и олимпийская чемпионка по боксу Иман Хелиф из Алжира обманули общественность в вопросе гендерной принадлежности спортсменки. Такое мнение высказал ТАСС боец смешанного стиля и депутат Джефф Монсон.

Ранее президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах в интервью агентству Reuters заявил, что гендерный скандал вокруг Хелиф и другой олимпийской чемпионки Линь Юйтин (Тайвань) возник по вине России.

"Это был самый настоящий обман со стороны Хелиф и МОК, который допустил ее до Олимпиады. Весь мир это видел, и трудно что-то сказать против этого. Жаль только пострадавших спортсменок", - сказал Монсон.

Хелиф стала победительницей Олимпиады в весовой категории до 66 кг. После завершения Олимпиады в Париже французский журналист Джаффар Айт Аудиа опубликовал отчет о гендерном тесте Хелиф. В результате МРТ было определено отсутствие у Хелиф матки и наличие внутренних яичек. Хромосомный тест подтвердил у алжирки кариотип XY, а гормональный тест зафиксировал такой же уровень тестостерона, как у мужчин.

Позднее Хелиф подала в суд на Международную ассоциацию бокса (IBA). Руководство IBA также оспорило в суде действия МОК, разрешившего допустить до участия в олимпийском турнире в Париже Хелиф и Линь Юйтин, которые были дисквалифицированы на чемпионате мира 2023 года из-за проваленных гендерных тестов.