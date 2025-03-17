Российского борца лишат серебра молодежного чемпионата мира

Серебряный призер молодежного чемпионата мира по греко‑римской борьбе (спортсмены не старше 23 лет) россиянин Дмитрий Баборыко дисквалифицирован на два года за нарушение антидопинговых правил, сообщается на официальном сайте Международного агентства допинг‑тестирования (ITA).

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В пробе спортсмена, взятой 23 октября прошлого года, обнаружены метаболиты тамоксифена, входящего в запрещенный список Всемирного антидопингового агентства (WADA). Все результаты, показанные Баборыко в период с 23 октября по 20 декабря 2024 года, аннулированы. Борец отстранен с 20 декабря 2024 года по 19 декабря 2026 года.

В день взятия положительной допинг‑пробы Баборыко завоевал серебро проходившего в Албании молодежного чемпионата мира в весовой категории до 130 кг.