Гимнастка Мельникова вошла в список участниц Кубка мира в Хорватии

Семь российских гимнастов, включая олимпийскую чемпионку Ангелину Мельникову, вошли в официальную заявку на апрельский этап Кубка мира в Хорватии. Об этом свидетельствуют документы, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Кроме Мельниковой, в список вошли Кирилл Прокопьев, Владислав Поляшов, Илья Заика, Григорий Климентьев, Алена Глотова и Злата Осокина.

Этап Кубка мира по спортивной гимнастике в хорватском Осиеке пройдет с 10 по 13 апреля. Российские спортсмены не выступали на турнирах под эгидой Международной федерации гимнастики с марта 2022 года.

В начале марта пресс-служба Федерации гимнастики России сообщила о получении нейтрального статуса 12 российскими атлетами, выступающими в спортивной гимнастике. У женщин право выступать на турнирах FIG получили олимпийская чемпионка Мельникова, Мария Агафонова, Глотова, Анна Калмыкова, Осокина, Людмила Рощина и Ксения Зеляева. У мужчин нейтральный статус был предоставлен двукратному чемпиону России Даниелу Маринову, Климентьеву, Поляшову, Прокопьеву и Заике.

По решению Международной федерации гимнастики российские и белорусские спортсмены могут выступать на турнирах под эгидой организации только при условии получения нейтрального статуса.