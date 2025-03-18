Российские гимнасты впервые за три года выступят на Кубке мира

В составе и главная звезда женской сборной Ангелина Мельникова.

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Оттепель в отношении россиян в мире спорта продолжается. На международную арену вернулись батутисты, велосипедисты, пловцы, стрелки… А теперь пришло время и для гимнастов. Этой весной случится исторический камбэк!

Почти все на месте, кроме…

Российские гимнасты выступят на этапе Кубка мира в хорватском Осиеке. Соревнования пройдут с 10 по 13 апреля. Наших – семь человек.

В состав женской команды вошли олимпийская чемпионка – 2020, чемпионка мира – 2021 Ангелина Мельникова, Алёна Глотова и Злата Осокина. В заявку у мужчин попали чемпион мира – 2019 Владислав Поляшов, призёр этапа Кубка мира Кирилл Прокопьев, бронзовый призёр ЧМ-2021 Григорий Клементьев и Илья Заика.

Всего нейтральный статус на данный момент получили 12 гимнастов из России, но не каждый из них смог поехать на этапы Кубка мира.

Главная потеря — Даниел Маринов, который продолжает восстанавливаться после травмы плеча. В октябре он перенёс операцию. Абсолютный чемпион России и звезда последних лет в лучшем случае сможет начать выступления в конце сентября. Об этом ранее заявил старший тренер мужской сборной Валерий Алфосов.

«Всё было тихо, а сегодня резко — бац!»

Россиян не было на международной арене три года. В спортивной гимнастике, в отличие от многих других видов спорта, отсутствие представителей России было очень ощутимым – достаточно сказать, что Олимпиада в Париже проходила без чемпионов командного турнира в Токио.

Одним из признаков «потепления» в отношении российских спортсменов стало внимание со стороны допинг-инспекторов. За несколько недель до получения нейтрального статуса Ангелина Мельникова и Даниел Маринов опубликовали (правда, потом удалили) посты о визите к ним специалистов ВАДА.

«Сегодня утром меня навестили инспекторы допинг-контроля. Причём не из РУСАДА. Есть такая специальная система для спортсменов, она называется система ADAMS. Три года я нахожусь внутри этой системы, и всё было тихо, а сегодня резко — бац! — и они приехали. Честно говоря, я очень рад, ведь это означает, что какие-то подвижки в сторону международных стартов есть. Конечно, у меня сейчас все мысли направлены на восстановление плеча, но когда к тебе приезжают из ВАДА и берут у тебя двойную пробу (кровь, моча), то, думаю, это только к лучшему», – написал Маринов в социальных сетях.

Возвращение будет непростым

У российских гимнастов вырисовывается довольно плотный график. После этапа в хорватском Осиеке им предстоит отправиться в Доху, Катар, на соревнования, которые пройдут с 16 по 19 апреля. А уже на следующий день – 20 апреля — в Новосибирске начнётся этап Кубка России.

До старта им нужно узнать всё о правилах выступления в нейтральном статусе. Подробностями в социальных сетях поделилась Ангелина Мельникова.

«Готовлюсь к этапу Кубка мира. Так вдохновлена возвращением на международную арену! Сегодня день состоял из очень важной встречи, английского, разбора правил для нейтрального атлета, тренировки и согласования формы и музыки для вольных упражнений», – написала 17 марта в социальных сетях Мельникова.

В комментариях под постом о камбэке лидера сборной собрались пользователи со всего мира. Отметилась и американская гимнастка Маргзетта Фрэйзер.

«Мы так рады за вас», «Очень скучали по российским спортсменам», «Здесь, в Бразилии, ты – королева. Мы тебя любим», – пишут Мельниковой.

Самое важное сейчас – обойтись без ненужных травм и выступить в полную силу. До старта осталось меньше месяца.