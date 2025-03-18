В сборной России по спортивной гимнастике оценили допуск команды к Кубку мира

Старший тренер сборной России по спортивной гимнастике Валентина Родионенко оценила допуск команды к Кубку мира в Хорватии. Ее слова приводит Odds.ru.

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Родионенко заявила, что команда довольна допуском и будет выступать. Она назвала этот старт очень важным.

«Я могу сказать совершенно смело, что мы будем конкурентоспособными. Если будет объективное судейство. Сами понимаете, что в составе судейских бригад много европейцев. И вот как они будут к нам относиться...» — добавила тренер, выразив надежду на то, что все сложится хорошо.

Этап Кубка мира в хорватском Осиеке — первое международное соревнование с 2022 года, в котором примут участие российские гимнасты. Всего на турнире, который пройдет 10 по 13 апреля, выступят семь отечественных атлетов.

С марта 2022-го по июль 2023-го Международная федерация гимнастики (FIG) запрещала россиянам выступать на турнирах под своей эгидой в любом статусе. После этого появилась возможность заявиться на турниры в нейтральном статусе, но россияне до настоящего момента ею не пользовались.