Глава WADA заявил о необходимости пересмотра Всемирного антидопингового кодекса

Всемирный антидопинговый кодекс необходимо изменить, чтобы соответствовать новой реальности. Об этом заявил глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) поляк Витольд Банька, комментарий которого представила пресс-служба организации.

"В прошлом году нам пришлось столкнуться со множеством проблем, в частности, из-за серьезной проблемы загрязнения окружающей среды, - сказал Банька. - Как и на протяжении всей истории WADA, мы рассматривали это как возможность для дальнейшего укрепления глобальной антидопинговой системы - на этот раз в рамках процесса обновления Всемирного антидопингового кодекса, который в настоящее время продолжается и завершится в декабре. В настоящее время лаборатории могут обнаруживать все меньшее количество веществ, а это означает, что все чаще те, у кого положительный результат теста, выдвигают меры защиты от заражения. Задача WADA, других антидопинговых организаций и, в конечном счете, трибуналов, рассматривающих эти дела, состоит в том, чтобы провести различия между случаями подлинного заражения и мошенничества с хорошими ресурсами, которые придумывают защиту от заражения".

"Если система будет слишком жесткой, невиновные спортсмены будут страдать от несправедливости, а если слишком снисходительной, то мошенники будут процветать. Соответственно, WADA просит свою команду по пересмотру кодекса задуматься над этим и рассмотреть необходимость совершенствования нормативно-правовой базы с целью обеспечения гармонизации для спортсменов и антидопинговых организаций, что лежит в основе глобального движения WADA за сотрудничество в спорте, свободном от допинга", - заключил он.

В сентябре 2023 года WADA выдвинуло новые обвинения в адрес Российского антидопингового агентства, объявив, что национальное антидопинговое агентство не соответствует требованиям восстановления, поскольку Всемирный антидопинговый кодекс не интегрирован в национальное законодательство. Спустя три недели Российское антидопинговое агентство направило официальное уведомление в WADA о несогласии с заявлением о несоответствии Всемирному антидопинговому кодексу. В настоящее время это дело ждет своей очереди для рассмотрения в Спортивном арбитражном суде.