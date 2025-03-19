Россияне впервые с 2021 года выступят на молодежном ЧМ по тяжелой атлетике

Пресс‑служба Федерации тяжелой атлетики России (ФТАР) опубликовала предварительную заявку российских спортсменов, которые выступят на чемпионате мира по тяжелой атлетике среди молодежи.

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Соревнования пройдут в Перу с 30 апреля по 5 мая, россияне выступят на турнире в нейтральном статусе.

Мужчины: Евгений Бутузов (до 55 кг), Олег Прокопьев, Абубакар Цакаев, Сергей Плотников (все — до 61 кг), Александр Шмарин (до 67 кг), Рустам Шашев, Вадим Панченко, Андрей Солопий (все — до 81 кг), Роман Зуев (до 89 кг), Роман Макеев, Александр Белоус, Александр Багаев (все — до 96 кг), Руслан Хабиров, Артем Трошин (оба — до 102 кг), Семен Караваев (свыше 102 кг), Ислам Шердиев (до 109 кг), Георгий Мянд (свыше 109 кг).

Девушки: Виктория Волохина (до 40 кг), Юлия Самойлова (до 45 кг), Ксения Старостина, Лилия Калдузова, Айсылу Нигматзянова (все — до 55 кг), Полина Павлович, Злата Дронова (обе — до 59 кг), Валерия Древновская (до 64 кг), Анастасия Лактионова, Дарья Кузнецова (до 71 кг), Алана Скрипко, Варвара Кузьминова (до 76 кг), Мария Груздова, Мария Гончарова (до 81 кг), София Врагова (свыше 81 кг), Дана Теблоева (до 87 кг).

Последний раз российские спортсмены выступали на молодежных и юниорских чемпионатах мира в 2021 году.