Фридайвер Некрасова установила мировой рекорд на Байкале

Российская спортсменка-фридайвер Екатерина Некрасова на Байкале проплыла 122 м в длину подо льдом в ластах без гидрокостюма и установила новый мировой рекорд. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

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"Еще один рекорд на Байкале - россиянка Екатерина Некрасова проплыла 122 м в длину подо льдом в ластах, но без гидрокостюма. Это абсолютный мировой рекорд", - написал Кобзев.

Прежнее достижение также принадлежало Некрасовой и равнялось 102,7 м.

Ранее на фестивале фридайвинга "Под лед Байкала" россиянка Ольга Маркина нырнула на 71 м в моноласте и также установила новый рекорд.

Фестиваль впервые прошел в 2024 году. Тогда российские спортсмены установили четыре рекорда. Один из них принадлежал Марии Ольшевской - без гидрокостюма и баллонов с кислородом она погрузилась под лед на глубину 40 метров и на одной задержке дыхания провела под водой 1 минуту и 20 секунд при температуре воды плюс 2 градуса. В этом году на фестиваль проходит с 16 по 21 марта. На него приехало более 20 спортсменов из трех стран. Фестиваль проводится на Байкале в поселке Листвянка.