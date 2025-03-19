Томас Бах станет почетным президентом МОК

Томас Бах будет наделен пожизненным статусом почетного президента Международного олимпийского комитета (МОК) после окончания его срока полномочий во главе организации. Решение было принято на 144-й сессии в Греции.

Предложение исполкома МОК было принято аккламацией. Члены организации стоя приветствовали Баха. Выборы президента МОК пройдут 20 марта, новый глава организации сменит Баха 24 июня.

Баху 71 год, он был избран президентом МОК на восьмилетний срок в 2013 году, в 2021 году его переизбрали на четырехлетний срок. За время президентства Баха в МОК российский спорт несколько раз подвергался санкциям, в последний раз - после начала специальной военной операции на Украине. Российские спортсмены в 2022 году были лишены возможности выступать на международных соревнованиях, в марте 2023 года было рекомендовано допускать их к турнирам исключительно в нейтральном статусе и только при условии, что они не связаны с вооруженными силами и не представляют командные виды спорта.

На пост президента МОК претендуют глава Международной федерации гимнастики Моринари Ватанабэ, президент Международной ассоциации легкоатлетических федераций Себастьян Коу, глава Международного союза велосипедистов Давид Лапартьян, глава Международной федерации лыжного спорта и сноуборда Йохан Элиаш, вице-президент Международного олимпийского комитета Хуан Антонио Самаранч - младший, член исполкома МОК Фейсал аль-Хусейн, двукратная олимпийская чемпионка по плаванию Кирсти Ковентри.