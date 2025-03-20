22 российских всадника получили нейтральный статус.

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Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на документы Международной федерации конного спорта (FEI).

В мае 2024 года нейтральный статус одобрили Евгении Давыдовой, Александре Изместьевой и Анне Сущевой.

Позднее право выступать на международных турнирах в нейтральном статусе получили Алена Бабушкина, Ольга Братенкова, Екатерина Фирюлина, Валерия Гинева, Анастасия Янковская, Альберт Кармов, Оксана Косолапова, Елизавета Кургузова, Мария Кузьмина, Алиса Лыбан, Николь Маркелова, Алексей Мащенков, Дарья Самохина, Екатерина Сартори-Рыболовлева, Юлия Стеблецова, Дарья Сущинская, Елизавета Топольская, Алексей Тюшкевич и Софи-Антуанетта Вавилов.