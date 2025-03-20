Женщина впервые избрана президентом МОК

41-летняя Кирсти Ковентри избрана новым президентом Международного олимпийского комитета (МОК). Выборы прошли сегодня, 20 марта, в Коста-Наварино (курорт экстра-класса в Греции). Двукратная олимпийская чемпионка в плавании Ковентри победила в первом же раунде голосования, тем самым став первой в истории женщиной, возглавившей эту организацию. Она приступит к исполнению своих обязанностей 24 июня 2025 года.

В борьбе за вакантное место Ковентри обошла таких претендентов, как:

Британец Себастьян Коу (глава World Athletics);

Испанец Хуан Антонио Самаранч-младший (вице-президент МОК);

Француз Давид Лапартьен (глава Международного союза велосипедистов);

Иорданец Фейсал ибн Хусейн (член исполкома МОК, принц Иордании);

Британец Йохан Элиаш (глава Международной федерации лыжных видов спорта и сноуборда);

Японец Моринари Ватанабе (глава Международной федерации гимнастики).

Напомним, с 2013 года главой МОК являлся Томас Бах. Он не изъявил желания переизбираться на новый срок.