ГК «Чеховские медведи» проиграл команде «Динамо-Сунгуль» в матче Суперлиги

Гандбольный клуб «Чеховские медведи» (Московская область) потерпел поражение в домашнем матче OLIMPBET Суперлиги от команды «Динамо-Сунгуль» из Снежинска. Игра завершилась со счётом 34:32 в пользу клуба из Челябинской области.

© ГК «Чеховские медведи»

Самым результативным игроком встречи стал правый крайний победителей Павел Демаков, забросивший 10 мячей. В составе подмосковной команды по шесть голов забили разыгрывающий Кирилл Котов и левый полусредний Евгений Дзёмин.

«Чеховские медведи» возглавляют турнирную таблицу Суперлиги, заработав 30 очков в 18 матчах. «Динамо-Сунгуль» занимает пятое место с 21 очком после 19 игр.