Российский BMX-гонщик получил нейтральный статус

Российский велогонщик Ирек Ризаев, выступающий в дисциплине BMX, получил нейтральный статус. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба российского BMX.

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«Получил нейтральный статус и теперь у меня наконец-то появляется возможность выступать на международных соревнованиях. Сейчас мой план — постепенно возвращаться на международную арену и постараться превзойти свои предыдущие результаты», — приводит слова Ризаева пресс-служба.

Ранее Ирек Ризаев заявил, что мог бороться за медали на Олимпийских играх — 2024 в Париже (Франция), куда его не допустили. Он также отметил, что поддерживает хорошие отношения с иностранцами.