Российские борцы начали готовиться к матчевым встречам с США

Федерация спортивной борьбы России (ФСБР) заявила о начале подготовки к серии матчевых встреч между борцами вольного стиля России и США. Со слов пресс-службы ФСБР, поединки планируются как на территории России, так и США. Первые матчевые встречи могут состояться уже в этом году в рамках Профессиональной борцовской лиги (PWL).

25 февраля Международный Олимпийский Комитет (МОК) призвал международные федерации допустить россиян до Олимпиады-2026. 18 марта в ходе телефонного разговора Дональд Трамп поддержал идею президента России Владимира Путина организовать хоккейные матчи в США и России между российскими и американскими игроками.

Следующие летние Олимпийские игры пройдут в 2028 году в американском Лос-Анджелесе.