World Aquatics предоставила нейтральный статус синхронистке Дорошко и еще 15 российским спортсменам

Sports.ru

Двукратная чемпионка мира синхронистка Майя Дорошко получила нейтральный статус.

World Aquatics предоставила нейтральный статус 16 российским спортсменам
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World Aquatics предоставила нейтральный статус двукратной чемпионке мира по синхронному плаванию Майе Дорошко.

Помимо Дорошко, нейтральные статусы с допуском на все крупные турниры получили Елизавета Бренер, Лика Чечура, Александр Черепахин, Полина Чибисова, Ксения Ефимова, Анна-Мария Фомичева, Татьяна Гайдай, Григорий Иванов, Александра Кедрина, Ульяна Клюева, Роман Ларин, Светлана Павлова, Александра Кленина, Елена Шабанова и Алиса Шевченко.

Также нейтральный статус получили тренеры Татьяна Данченко, Марина Голядкина, Наталия Мендыгалиева, Светлана Ромашина, Галина Галкина, Дарья Александрова, Нино Нодия и Елена Воронова. Кроме того, в списке числится врач Денис Моисеев.

Летние виды спорта
Елена Воронова
Марина Голядкина
Александр Черепахин
Ульяна Клюева
Татьяна Данченко
Денис Моисеев
Ксения Ефимова
Елена Шабанова
Дарья Александрова
Светлана Ромашина
Галина Галкина
Светлана Павлова
Роман Ларин
Григорий Иванов