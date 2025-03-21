World Aquatics предоставила нейтральный статус 16 российским спортсменам

Двукратная чемпионка мира синхронистка Майя Дорошко получила нейтральный статус.

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World Aquatics предоставила нейтральный статус двукратной чемпионке мира по синхронному плаванию Майе Дорошко.

Помимо Дорошко, нейтральные статусы с допуском на все крупные турниры получили Елизавета Бренер, Лика Чечура, Александр Черепахин, Полина Чибисова, Ксения Ефимова, Анна-Мария Фомичева, Татьяна Гайдай, Григорий Иванов, Александра Кедрина, Ульяна Клюева, Роман Ларин, Светлана Павлова, Александра Кленина, Елена Шабанова и Алиса Шевченко.

Также нейтральный статус получили тренеры Татьяна Данченко, Марина Голядкина, Наталия Мендыгалиева, Светлана Ромашина, Галина Галкина, Дарья Александрова, Нино Нодия и Елена Воронова. Кроме того, в списке числится врач Денис Моисеев.