Украинка предала подругу-россиянку. Теперь она угрожает другой русской красавице

Уже сегодня, 21 марта, стартовал зимний чемпионат мира по лёгкой атлетике в помещении. Из-за того, что российские спортсмены отстранены от международных соревнований, представителей нашей страны на турнире мы не увидим. Однако болельщики смогут посмотреть на выступления выходцев из России: одна из них – Елена Куличенко, прыгунья в высоту, которая на данный момент представляет Кипр.

Летом прошлого года Лена выступала на Олимпийский играх в Токио. Завоевать медаль на главном событии четырёхлетия не удалось, зато спортсменка смогла прославиться на весь мир благодаря конфликту с Ярославой Магучих.

Лучшая прыгунья в высоту

Куличенко родилась в Одинцово в 2002 году. В восемь лет выиграла детские соревнования «Арбузный кросс» и настолько сильно увлекалась лёгкой атлетикой, что даже уговорила маму записать её в профильную секцию. В скором времени она попала спортивную школу «Выбор-Одинцово» к известной советской легкоатлетке Наталье Загорулько, которая специализировалась на прыжках в высоту, и начала делать первые шаги в профессиональной карьере.

В юношеском спорте Лена показывала хорошие результаты и считалась лучшей прыгуньей в высоту в Московской области. В 2017-м она заняла первое место на Спартакиаде, и встал вопрос о поездке девушки на первые международные соревнования в карьере. Но с 2015 года ВФЛА (Всероссийская федерация лёгкой атлетики) была лишена аккредитации из-за череды допинговых скандалов, поэтому допуск к международным стартам получали лишь единицы. Тем не менее Куличенко полетела на Европейский юношеский олимпийский летний фестиваль в Венгрии, где заняла второе место, уступив только Ярославе Магучих.

Потом результаты Лены пошли на спад. Она даже подумывала уйти из спорта, но девушке поступило приглашение на обучение в Университет Джорджии в Атланте. По приезде в США она вступила в легкоатлетическую команду университета «Бульдоги из Джорджии», и в её спортивной карьере начался новый этап.

«Перестали давать даже нейтральные статусы»

Вскоре легкоатлетка сменила и спортивное гражданство: на международной арене Лена стала представлять Кипр. В 2019-м у девушки появился второй паспорт, который она получила благодаря бизнесу отца на острове. После этого спортсменка столкнулась с огромной критикой со стороны российских болельщиков, но, по её мнению, ничего такого в смене спортивного гражданства нет.

«Очень много молодых российских легкоатлетов, будь у них такая возможность, приняли бы аналогичное решение. Все об этом говорят. В России ничего не движется в лучшую сторону. Перестали давать даже нейтральные статусы. А спортивный век очень недолог», – говорила Куличенко «Спорт-экспрессу» в 2021 году.

Спортсменка ещё два года ожидала разрешения на участие в соревнованиях. Время зря она не теряла: Лена полностью погрузилась в учёбу и много тренировалась, чтобы выйти на новый уровень, когда вернётся в спорт.

Угроза украинки

Уже в 2022-м имя Куличенко стало постепенно появляться в спортивных новостях. Экс-россиянка была признана лучшим новичком зимнего легкоатлетического сезона Американской легкоатлетической лиги колледжей. А в 2023-м Елена снова выступила на международном уровне: на молодёжном чемпионате Европы в Финляндии она заняла первое место, а на Летней универсиаде в Чэнду завоевала серебряную медаль.

Яркие результаты спортсменки позволили ей поехать на чемпионат мира в Венгрии в самом конце лета 2023-го. Елене даже удалось пробиться в финал, установив личный рекорд в 1,92 м. Но тогда болельщики запомнили её не за спортивные достижения, а за едкие комментарии Магучих. После своей победы украинская легкоатлетка нелицеприятно высказалась о Куличенко на пресс-конференции из-за того, что та родилась в России.

Словесная перепалка продолжилась на Олимпийских играх в Париже, и Магучих даже начала угрожать экс-россиянке.

«Мы уже соревновались с этой Куличенко на чемпионате мира – это было ужасно. Это было очень сложно, потому что она такая пророссийская. Мы стараемся донести это до международных СМИ, что невозможно, чтобы их допускали даже за другие страны. Они ничего не сказали... По правилам МОК они должны подписать письмо, что они не поддерживают СВО. Но, как мы видим, это не работает. Если даже Куличенко захочет пойти на контакт, то я с ней не пойду – скорее там патлы повырываю», – сказала Магучих в эфире украинского канала.

Двуличию украинки нет границ. Весь спортивный мир помнит её объятия с Марией Ласицкене, когда они обнимались в финале Олимпиады в Токио. Они дружили, но когда в их отношения вмешалась большая политика, Могучих незамедлительно открестилась от экс-подруги. Ну а какие она давала интервью, догадаться не сложно. Но вернёмся к противостоянию с другой россиянкой.

В Париже Ярослава стала олимпийской чемпионкой, а Елена заняла седьмое место, уступив ей 5 см. Спортсменка, представляющая Кипр, взяла высоту 1,95 м с третьей попытки. Если бы это получилось с первого раза, она смогла бы побороться за медаль. Но легкоатлетка сохраняет позитив и считает, что все победы ещё впереди, а на нападки украинки она не обращает никакого внимания.

«Да детский сад какой-то. Думаю, на неё идёт очень сильное давление, она вынуждена такие вещи говорить, которые, может, так даже не думает. На неё же много хейта свалилось после Токио, когда она с Марией Ласицкене сфотографировалась – думаю, это её до сих пор сильно триггерит», – говорила девушка в интервью Sport24.

Куличенко применяет правильную тактику: доказывать свою правоту нужно на стадионе, а не на пресс-конференциях или интервью. Поэтому она акцентирует внимание на постоянных тренировках и соревнованиях. Совсем недавно в США Елена во второй раз стала чемпионкой NCAA (Национальная ассоциация студенческого спорта) в помещении с результатом 1,94 м. Будем надеяться, что на чемпионате мира она сможет дать Ярославе настоящий бой. Настрой у неё серьёзный.