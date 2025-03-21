European Rowing опубликовала условия допуска российских гребцов на ЧЕ 2025 года

Европейская конфедерация гребного спорта (European Rowing) поддержала решение исполнительного комитета Международной федерации гребли (World Rowing) в отношении российских и белорусских спортсменов, сообщает пресс‑служба European Rowing.

Заседание президиума European Rowing прошло 15 марта. Ранее World Rowing продлила действие условий участия российских и белорусских спортсменов в международных соревнованиях в 2025 году.

— Это решение не было единогласно принято правлением European Rowing, мы признаем, что его влияние наиболее глубоко и непосредственно ощущается федерациями в European Rowing. Хотя мы понимаем, что это решение особенно чувствительно для некоторых стран, мы заверяем, что условия участия останутся такими же, как и в 2024 году, в рамках чрезвычайно строгих критериев соответствия, — говорится в сообщении пресс‑службы European Rowing.

Среди критериев допуска — принцип абсолютной нейтральности, включающий отсутствие государственной символики (флагов, цветов, гимнов, униформы, эмблем и т. п.) и усовершенствованный процесс антидопингового контроля, осуществляемый Международным агентством тестирования (ITA). Отмечается, что проверка биографических данных будет проводиться в случае, если этого потребует World Rowing.

Российские и белорусские гребцы смогут принять участие в следующих соревнованиях среди следующих классов лодок:

чемпионат Европы по академической гребле среди юношей до 19 лет 2025 года (Крушвица, Польша): все соревнования, кроме восьмерки с рулевым (8+);

чемпионат Европы по академической гребле среди юношей до 23 лет 2025 года (Рачице, Чехия): все соревнования, кроме восьмерки с рулевым (8+);

чемпионат Европы по академической гребле 2025 года (Пловдив, Болгария): только классы одиночка (1x), двойка без рулевого (2-) и двойка парная (2x); эти требования касаются и пара‑гребцов;

чемпионат Европы по прибрежной гребле 2025 г. (Анталья, Турция): соло и двойки

чемпионат Европы по гребле на пляже 2025 года (Анталья, Турция): соло и двойки (для взрослых и спортсменов в возрасте до 19 лет).

Ни один клуб из России и Белоруссии не будет допущен к участию в клубном чемпионате Европы 2025 года, который пройдет в Анталье.