Магучих упустила золото на чемпионате мира в помещении

Олимпийская чемпионка 2024 года, чемпионка мира украинская легкоатлетка Ярослава Магучих на чемпионате мира в помещении упустила золотую медаль. Она стала только третьей с результатом 1,95 м.

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Победительницей стала австралийская прыгунья Никола Олислагерс. Её лучший результат – 1,97 м. Серебро завоевала ещё одна представительница Австралии, Элеанор Паттерсон (1,97 м).

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