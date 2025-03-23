Российские прыгуны в воду Ильиных и Молчанов победили на турнире в Дубае

Российские прыгуны в воду Кристина Ильиных и Илья Молчанов одержали победы на турнире в Дубае.

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Спортсмены выступают здесь под флагом РФ.

Прыжки в воду Dubai International Aquatics Championship Женщины 3 м, трамплин

1. Кристина Ильиных (Россия) – 328,20

2. Виктория Фролова (Россия) – 301,75

3. Кейт Шеперд (ЮАР) – 147,65

1 м, трамплин

1. Кристина Ильиных (Россия) – 264,80

2. Виктория Фролова (Россия) – 257,35

3. Елизавета Кансо (Россия) – 248,25

Мужчины

3 м, трамплин

1. Илья Молчанов (Россия) – 446,95

2. Александр Белевцев (Россия) – 443,40

3. Александр Калашников (Россия) – 362,30

1 м, трамплин

1. Илья Молчанов (Россия) – 393,30

2. Александр Белевцев (Россия) – 358,30

3. Александр Калашников (Россия) – 349,80