Российские прыгуны в воду Ильиных и Молчанов победили на турнире в Дубае
Российские прыгуны в воду Кристина Ильиных и Илья Молчанов одержали победы на турнире в Дубае.
Спортсмены выступают здесь под флагом РФ.
Прыжки в воду Dubai International Aquatics Championship Женщины 3 м, трамплин
1. Кристина Ильиных (Россия) – 328,20
2. Виктория Фролова (Россия) – 301,75
3. Кейт Шеперд (ЮАР) – 147,65
1 м, трамплин
1. Кристина Ильиных (Россия) – 264,80
2. Виктория Фролова (Россия) – 257,35
3. Елизавета Кансо (Россия) – 248,25
Мужчины
3 м, трамплин
1. Илья Молчанов (Россия) – 446,95
2. Александр Белевцев (Россия) – 443,40
3. Александр Калашников (Россия) – 362,30
1 м, трамплин
1. Илья Молчанов (Россия) – 393,30
2. Александр Белевцев (Россия) – 358,30
3. Александр Калашников (Россия) – 349,80