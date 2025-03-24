Чемпионка Травкина потеряла мотивацию и ушла из художественной гимнастики

Победительница проходившего в Португалии международного турнира Guimagym Cup - 2021 Ульяна Травкина приняла решение уйти из художественной гимнастики из-за потери мотивации. Об этом она рассказала ТАСС.

"Я занималась художественной гимнастикой на протяжении 14 лет, получила звание мастера спорта России, - рассказала 19-летняя Травкина. - Но три года назад после начала СВО нам закрыли возможность участвовать в международных стартах. После этого у меня пропала мотивация дальше заниматься художественной гимнастикой, поступила в вуз (Российский университет спорта - ГЦОЛИФК - прим. ТАСС) и потом решила пойти в студенческую команду "Амуаж" по эстетической гимнастике. Этим видом спорта я занимаюсь полгода и очень благодарна руководству своего вуза за возможность продолжать спортивную карьеру".

"Считаю, что как спортсменка я не до конца реализовалась, мне хочется в спорте еще чего-то достичь. Я хочу продолжать выступления в "Амуаже" и потом попасть в сборную России. Потому что в художественной гимнастике мне эту мечту реализовать не удалось", - добавила спортсменка.

Травкина добавила, что спортивный век девушек, занимающихся художественной гимнастикой, очень короток.

"Очень рано в этом виде спорта гимнастки завершают карьеру, а в эстетической гимнастике у меня появилась возможность попробовать что-то новое. Я никогда ранее не выступала в команде, была личницей, поэтому мне это было очень интересно", - призналась собеседница ТАСС.

"Что касается тренеров по эстетической гимнастике, с которыми я сейчас работаю, то Лариса Александровна Новикова и Екатерина Александровна Шуголь являются прекрасными специалистами. Работаем мы тоже серьезно, хотя в художественной гимнастике все было суровее для меня", - призналась Травкина, выигравшая не один международный турнир, включая португальский Guimagym Cup - 2021.