Соревнования по гребле на ОИ-2032 захотели провести на реке с крокодилами

Власти австралийского штата Квинсленд хотят захотели провести соревнования по гребле на Олимпиаде и Паралимпиаде 2032 года на реке, в которой обитают крокодилы. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ABC News.

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Как стало известно источнику, в плане по проведению соревнований фигурирует город Рокгемптон, где протекает река Фицрой. Обитание в ней крокодилов власти не комментируют.

Глава австралийской Ассоциации гребного спорта Сара Кук признала, что в Фицрое водятся крокодилы. При этом главной проблемой для проведения в реке соревнований она считает сильное течение.

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Летние Олимпийские игры 2032 года с 23 июля по 8 августа. Столицей соревнований станет австралийский город Брисбен.