Путин назвал хорошо развивающий детей вид спорта

Президент России Владимир Путин назвал вид спорта, который хорошо развивает детей. Его слова приводит ТАСС.

По мнению главы государства, это самбо.

«Это недорогой, что называется, вид спорта, доступный очень, и очень хорошо развивает, и наш национальный», — заявил Путин.

Путин занимается восточными единоборствами более 50 лет, имеет звания мастера спорта по дзюдо и самбо. У него также есть черный пояс по карате.

В июне прошлого года Путин заявил о необоснованной коммерциализации массового спорта в России. Он отмечал, что из российских семей зачастую вытягивают деньги.