World Athletics продлила отстранение российских спортсменов

Международная ассоциация легкоатлетических федераций (World Athletics) продлила отстранение российских и белорусских спортсменов от международных соревнований, ситуация может измениться в зависимости от событий в мире, сообщил глава организации Себастьян Коу.

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— Совет одобрил рекомендацию рабочей группы по участию Белоруссии и России в соревнованиях, подтвердив, что текущие санкции являются адекватными и не нуждаются в замене, дополнении или изменении, если только текущие обстоятельства существенно не изменятся или не будет достигнуто мирное соглашение. Ожидая мира на определенном этапе, Athletics Integrity Unit (подразделение по обеспечению честности в легкой атлетике) сохраняет российских и белорусских спортсменов в своем международном пуле тестирования, — сказал Коу на пресс‑конференции.

Ранее Коу, который баллотировался на пост главы Международного олимпийского комитета (МОК), но проиграл выборы, заявил о возможном возвращении российских легкоатлетов на международные соревнования в случае урегулирования конфликта на Украине.