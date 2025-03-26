Министр спорта России посетит чемпионат мира по дзюдо в Венгрии

Российская делегация во главе с министром спорта, президентом Олимпийского комитета России Михаилом Дегтяревым посетит чемпионат мира по дзюдо в Венгрии по приглашению министра иностранных дел и внешнеэкономических связей страны Петера Сийярто. Об этом Дегтярев написал в своем Telegram-канале.

Дегтярев и Сийярто провели встречу 26 марта в правительстве России. Министр спорта поблагодарил венгерскую сторону за поддержку российских спортсменов на международных площадках, за последовательное отстаивание идеалов спорта и нерушимую позицию, направленную против санкций в спорте.

"Мы намерены укреплять наши двусторонние контакты в спортивной сфере по всем направлениям, - написал Дегтярев. - Есть решение, что сборная России по баскетболу U-15 проведет игры в Венгрии, Континентальная хоккейная лига начала контактировать с Федерацией хоккея Венгрии, взаимодействуют футбольные клубы наших стран. Также мы открыты к обсуждению любых форматов сотрудничества".

"Глава МИД Венгрии Петер Сийярто пригласил нашу делегацию в Будапешт. Ближайшее крупное спортивное событие - чемпионат мира по дзюдо в Венгрии. Увидимся на берегах Дуная", - заключил министр спорта и глава ОКР.

Чемпионат мира по дзюдо пройдет с 13 по 20 июня в Будапеште.