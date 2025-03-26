Знаменитая гандболистка остановила карьеру ради мечты. Но случилась трагедия

Маркета Йержабкова – мастер результативности. В прошлом сезоне гандболистка забросила 129 мячей в рамках чемпионата Дании и 100 – в Лиге чемпионов. Ещё больше голов на счету у Маркеты было годом ранее. Тогда, выступая за норвежский клуб Vipers Kristiansand в рамках Лиги EHF, Йержабкова преодолела отметку в 118 очков. В сезоне-2023-2024 Маркета стала играть за датский клуб Ikast Håndbold. По итогам года её даже номинировали на гандбольную премию The One. Однако, несмотря на отличные успехи в спорте, в начале 2025-го Маркета решила взять перерыв. Всё ради мечты стать матерью.

© Федерация гандбола Чехии

Путь Маркеты Йержабковой в гандболе начался в шесть лет. До этого она занималась гимнастикой, но вместе с родителями они поняли: ей нужно что-то более энергичное, где она могла бы общаться с коллегами по команде, играть с мячом. «Мне особенно нравилось быть со своими друзьями, и я знала, что всегда хотела быть на поле. Но я никогда не думала о таких высотах, как Лига чемпионов, когда была маленькой», – рассказывала спортсменка в проекте IHF (Международной федерации гандбола) Dream Big.

На становление Маркеты как успешной спортсменки существенно повлиял её брат Якуб – профессиональный хоккеист, выигравший Кубок Стэнли в 2018 году в составе «Вашингтон Кэпиталз». «Он был моим кумиром. Я всегда видела, как он двигается вперёд, и рассматривала это как большой челлендж [следовать по его стопам] и для себя тоже, в хорошем смысле, конечно», – отмечала Йержабкова. Якуб начал играть в хоккей после Олимпиады-1998 в Нагано, когда чешская команда выиграла золото. Его вдохновляли успехи спортсменов из родной страны, а Маркету, в свою очередь, – достижения её брата.

Осознавать, что гандбол может стать её будущим, спортсменка начала, когда ей было 15 лет – тогда Маркета попала в национальную сборную Чехии. Через два года она покинула родительский дом и прибыла в расположение клуба DHK Banik Most, базирующегося в городе Мост, в 85 километрах от Праги. Карьера Маркеты шла вверх: она стала профессиональной спортсменкой и снова вошла в состав сборной – теперь уже на взрослом уровне. Потом началась череда переездов по странам Европы: Венгрия, Германия, Норвегия, Дания. А результаты Маркеты становились всё лучше и лучше.

В январе этого года Маркета приостановила карьеру и поделилась с фанатами гандбола радостной новостью, рассказав, что ждёт первого ребёнка. Казалось, в жизни спортсменки начиналась новая глава – материнства. Тогда Йержабкова поделилась, что она очень счастлива, ведь семья значит для неё больше всего на свете.

Однако судьба оказалась непредсказуемой и злой. Шесть дней назад Маркета опубликовала пост в социальных сетях со словами:

«За кадром в последнее время. Чувство безысходности, бессилия, грусти и любви, чувство боли в наибольшей степени. Слова ничего не вернут и не заменят, остаются лишь воспоминания и жизненный опыт. Один месяц, мой ангел».

На чёрно-белой фотографии, приложенной к публикации, – рука Маркеты на животе. Так стало понятно, что у спортсменки случился выкидыш.

© Соцсети

В комментариях под постом пользователи отправляли спортсменке слова поддержки, любви, делились своими историями, желали сил справиться с горем. Хочется верить, что это тепло хотя бы немного поможет Маркете пережить потерю и восстановиться после такой трагедии.