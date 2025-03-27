Определен состав сборной России по дзюдо на чемпионат Европы

Федерация дзюдо России в Telegram‑канале опубликовала состав сборной России на чемпионат Европы в Подгорице.

© Матч ТВ

У женщин на турнире выступят Сабина Гилязова и Марина Воробьева (весовая категория до 48 кг), Карина Ефимова (до 52 кг), Дарья Курбонмамадова и Ирина Зуева (до 57 кг), Камила Бадурова (до 63 кг), Мадина Таймазова (до 70 кг), Элис Старцева и Мария Иванова (свыше 78 кг).

В состав мужской команды вошли Аюб Блиев (до 60 кг), Иван Черных и Мурад Чопанов (до 66 кг), Данил Лаврентьев (до 73 кг), Тимур Арбузов (до 81 кг), Матвей Каниковский и Арман Адамян (до 100 кг), Инал Тасоев и Валерий Ендовицкий (свыше 100 кг).

Чемпионат Европы в столице Черногории пройдет 23–27 апреля.