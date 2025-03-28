Тренера итальянских гимнасток уволили после обвинений в жестоком обращении.

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В октябре 2022 года две бывшие итальянские гимнастки Анна Баста и Нина Коррадини подали жалобу на тренера сборной Эмануэлу Маккарани и ее помощницу Ольгу Тишину из-за психологического насилия.

В сентябре 2023 года Маккарани и Тишина предстали перед спортивным судом Италии по обвинению в применении жестоких методов тренировок к молодым спортсменкам.

Спортивный суд вынес предупреждение Маккарани за то, что она «несколько раз произносила неподобающие слова во время тренировок», Тишина была оправдана. После этого прокуратура города Монца потребовала передать дело в суд общей юрисдикции.

26 марта 2025 года Федерация гимнастики Италии расторгла контракт с Маккарини после 30 лет работы. Глава федерации Андреа Фаччи подчеркнул, что решение было принято «независимо от известных событий».

Сама Маккарани заявила, что об увольнении узнала из соцсетей.