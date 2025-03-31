Еще три российских велосипедиста получили нейтральный статус.

Об этом свидетельствуют документы Международного союза велосипедистов (UCI), имеющиеся в распоряжении ТАСС.

Теперь на международных соревнованиях, на которые россиян допускают только в нейтральном статусе, смогут выступать Илья Бескровный, Юлия Чертихина и Александр Моллаев.

Бескровному 25 лет, он выступает в ВМХ, на чемпионате России 2024 года в Саранске стал бронзовым призером в эстафете. 18-летняя Чертихина в феврале выиграла юниорское первенство России по велотреку в гите на 500 метров. 22-летний Моллаев является неоднократным призером этапов Кубка России 2024 года в ВМХ (фристайл-парк).