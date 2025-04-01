Борцы Семенов и Саргсян выступят на чемпионате Европы

Российские борцы греко-римского стиля Сергей Семенов и Артур Саргсян выступят на чемпионате Европы 2025 года. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной Гоги Когуашвили.

Чемпионат Европы по борьбе пройдет в Братиславе с 7 по 14 апреля.

Помимо Семенова (весовая категория до 130 кг) и Саргсяна (до 97 кг), в турнире примут участие чемпион Европы, призер чемпионатов мира Эмин Сефершаев (до 55 кг), призер чемпионатов мира и Европы Садык Лалаев (до 60 кг), Динислам Бамматов (до 63 кг), призер чемпионата Европы Руслан Бичурин (до 67 кг), Ален Мирзоян (до 72 кг), Сергей Степанов (до 77 кг), призеры чемпионатов Европы Ислам Алиев (до 82 кг) и Милад Алирзаев (до 87 кг).