Международная федерация парусного спорта продлила отстранение россиян

Правление Международной федерации парусного спорта (World Sailing) приняло решение не допускать российских спортсменов до турниров под своей эгидой до начала мая. Об этом свидетельствуют материалы World Sailing, имеющиеся в распоряжении ТАСС.

"Было решено, что правлению будет представлен документ о вариантах допуска нейтральных спортсменов. В течение трех месяцев (до начала мая - прим. ТАСС) временные отстранения будут оставаться в силе", - говорится в документе.

Заседание правления World Sailing, на котором разбирался вопрос продолжения допуска российских спортсменов в нейтральном статусе до международных стартов, проходило в начале февраля.

World Sailing 1 марта 2022 года объявила о приостановке участия российских и белорусских спортсменов в соревнованиях под своей эгидой из-за обострения ситуации на Украине. 19 марта 2024 года пресс-служба Международной федерации парусного спорта обнародовала условия участия спортсменов с российскими и белорусскими паспортами в квалификационных олимпийских соревнованиях и Играх-2024 в случае получения нейтрального статуса.

Нейтральный статус получили прошлой весной только два российских спортсмена. Это Елизавета Жеребцова и Михаил Ушков, выступавшие в олимпийском классе Nacra 17. Они претендовали на участие в Олимпиаде во Франции, но не сумели отобраться туда, не сумев показать нужный результат на квалификационной регате "Последний шанс", которая проходила с 21 по 27 апреля в рамках соревнований Semaine Olympique Franсaise.