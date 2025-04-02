Двукратный чемпион Европы по велотреку получил нейтральный статус как тренер

Двукратный чемпион Европы по велотреку Якушевский получил нейтральный статус как тренер
Двукратный чемпион Европы по велотреку Павел Якушевский получил нейтральный статус от Международного союза велосипедистов (UCI), сообщает пресс‑служба организации.
37‑летний Якушевский стал 13‑м российским тренером, получившим такой статус.
Нейтральный статус позволит Якушевскому принимать участие в крупнейших соревнованиях под эгидой UCI, на которых выступают как индивидуальные нейтральные спортсмены его подопечные.
Якушевский — обладатель двух золотых и двух бронзовых наград чемпионатов Европы. Также он в 2019 году выиграл бронзу чемпионата мира.