Двукратный чемпион Европы по велотреку получил нейтральный статус как тренер

Двукратный чемпион Европы по велотреку Павел Якушевский получил нейтральный статус от Международного союза велосипедистов (UCI), сообщает пресс‑служба организации.

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37‑летний Якушевский стал 13‑м российским тренером, получившим такой статус.

Нейтральный статус позволит Якушевскому принимать участие в крупнейших соревнованиях под эгидой UCI, на которых выступают как индивидуальные нейтральные спортсмены его подопечные.

Якушевский — обладатель двух золотых и двух бронзовых наград чемпионатов Европы. Также он в 2019 году выиграл бронзу чемпионата мира.