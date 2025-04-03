Таджикистан предлагает включить борьбу гуштингири в программу ОИ

Спикер верхней палаты парламента Таджикистана, мэр столицы и президент Центральноазиатской футбольной ассоциации Рустам Эмомали на встрече в Душанбе со старшим вице-президентом Ассоциации национальных олимпийских комитетов (АНОК) и президентом Олимпийского комитета Катара шейхом Джоаном бин Хамадом Аль Тани выступил с идеей включить традиционную таджикскую борьбу гуштингири в программу Олимпиады. Об этом сообщило агентство Ховар со ссылкой на пресс-службу мэрии.

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Уточняется, что на первом этапе предлагается внести гуштингири в Азиатские игры, а уже затем - в программу Олимпиады. Рустам Эмомали также выразил убежденность, что АНОК и Олимпийский совет Азии в ближайшее время выступят с поддержкой этой идеи.

Гуштингири является традиционной национальной таджикской борьбой с древней историей, которая, по разным данным, насчитывает от 3 до 5 тыс. лет. Участники поединка, которых называют пахлавонами, держат друг друга за пояс, элементы захвата также могут выполняться за рукав или отворот халата, разрешены броски через ноги. Победителем объявляют того, кто смог положить противника на спину.

Борьба издревле была народной забавой при различных торжествах, например, во время Навруза - праздника прихода весны и нового года у тюркских и иранских народов, участники поединков боролись на траве босиком. Каждый из них представлял свой населенный пункт, а посмотреть на борьбу приходили жители окрестных сел и кишлаков.

В 2022 году в Швейцарии была зарегистрирована международная федерация гуштингири. В августе - сентябре прошлого года в Душанбе прошел первый чемпионат мира по гуштингири, в нем приняли участие спортсмены из более чем 60 стран, в том числе из России. Как сообщили в пресс-службе лидера Таджикистана, во время соревнований в Душанбе Эмомали Рахмон единогласным решением представителей 62 стран был избран почетным президентом федерации этого вида борьбы.