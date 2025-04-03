Синхронистки Дорошко и Гайдай выступят в дуэте на Кубке мира

Гайдай, Дорошко и юниорский состав в группе выступят на этапе Кубка мира по синхронному плаванию
Синхронистки Майя Дорошко и Татьяна Гайдай выступят в дуэте на Кубке мира.
Соревнования пройдут 11–13 апреля в Египте. Это будет первый крупный старт российских синхронисток с 2022 года.
В групповых упражнениях примут участие Светлана Павлова, Елизавета Бренер, Лика Чечура, Александра Кленина, Анна‑Мария Фомичева, Полина Чибисова, Алиса Шевченко, Елена Шабанова, Анастасия Сидорина, Вероника Соколова, Ксения Ефимова – все они являются членами юниорской сборной России.
Татьяна Гайдай также выступит с технической программой в соревнованиях соло.