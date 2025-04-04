Фехтовальщицу дисквалифицировали за отказ соревноваться с трансгендером

Американская фехтовальщица Стефани Тернер была дисквалифицирована на турнире в Мэрилендском университете за отказ от участия в поединке против трансгендерного* спортсмена Редмонда Салливана, сообщает Fox News.

Перед поединком Тернер сняла маску и встала на колено в знак протеста. Спортсменке показали черную карточку и сообщили, что не разрешат продолжить участие в женском турнире по фехтованию на рапирах.

— Накануне я увидела, что буду в одной сетке с Редмондом, и тогда я сказала: «Хорошо, давайте сделаем это. Я встану на колено». Я знала, что должна сделать, потому что Ассоциация фехтования США (USA Fencing) не прислушивалась к возражениям женщин по поводу [своей гендерной политики допуска]. В тот момент я сразу же встала на колено. У Редмонда сложилось впечатление, что я собираюсь начать фехтовать. Поэтому когда я встала на колено, я посмотрела на судью и сказала: «Извините, я не могу этого сделать. Я женщина, а это мужчина, и это женский турнир. И я не буду фехтовать против этого человека». Редмонд подошел ко мне и спросил: «Ты в порядке?» Я ответила: «Мне очень жаль. Я очень люблю и уважаю тебя, но я не буду фехтовать против тебя», — сказала Тернер.

В USA Fencing заявили, что «политика в отношении трансгендеров основана на принципе, что каждый должен иметь возможность заниматься спортом, и на исследованиях, доступных на сегодняшний день».

— Ассоциация всегда будет выступать за инклюзивность и намерена вносить изменения в эту политику по мере появления более актуальных исследований. В случае со Стефани Тернер ее дисквалификация, которая распространяется только на этот турнир, не была связана с каким‑либо личным заявлением, а стала лишь следствием ее решения отказаться от поединка с соперником, имеющим право на участие в турнире, что четко запрещено правилами международной федерации, — говорится в заявлении USA Fencing.

В феврале президент США Дональд Трамп подписал указ, запрещающий трансгендерным женщинам и девочкам участвовать в женских видах спорта.

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